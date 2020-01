Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200131 - 0106 Frankfurt-Dornbusch: Trickbetrüger klingeln zwei Mal

Frankfurt (ots)

(dr) Am Donnerstag, den 30.01.2020, gegen 10:20 Uhr, versuchten zwei bislang unbekannte Männer in der Fontanestraße mit einer abgewandelten Form der Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte" an das Ersparte einer 68 Jahre alten Frau zu gelangen. Diese konnte die beiden Täter glücklicherweise vertreiben.

Bereits einen Tag zuvor, am Mittwoch, den 29.01.2020, hatte es an der Tür der 68-Jährigen geklingelt. Sie erhielt unerwarteten Besuch von einer fremden Frau, die sie bat, eine Nachricht an eine unbekannte Nachbarin zu übermitteln. Dies lehnte sie jedoch ab, weshalb sich die unbekannte Frau wieder aus dem Haus entfernte. Einen Tag später klingelte es erneut an der Tür der Seniorin. Zwei Männer, die ihr für einen Sekundenbruchteil einen scheinbaren "Polizeiausweis" vorgezeigt hatten, gaben vor, von der Polizei zu sein. Sie fragten nach Informationen zu einer "gesuchten Frau", welche die 68-Jährige bereits einen Tag zuvor aufgesucht habe. Deshalb verlangten sie auch, ihre Rente und ihr Bargeld einzusehen. Dies kam der Rentnerin jedoch mehr als spanisch vor, weshalb sie die zwei "Polizisten" mit ihrem Verdacht, Betrüger zu sein, konfrontierte. Als die beiden Männer dies ungeniert bejahten, begann die Frau lautstark um Hilfe zu rufen. Die zwei Unbekannten flüchteten daraufhin ohne Beute aus dem Haus.

Personenbeschreibung:

1. Täter: männlich, ca. 170 - 180cm groß, ca. 30- 35 Jahre alt, dünn, Vollbart, südländisches Erscheinungsbild, lichtes schwarzes Haar, bekleidet mit kariertem Hemd und Jeans

2. Täter: männlich, ca. 170 - 180cm groß, ca. 30 - 35 Jahre alt, korpulent, Vollbart, südländisches Erscheinungsbild, lichtes schwarzes Haar, bekleidet mit kariertem Hemd und Jeans

3. Täter: weiblich, ca. 30-40 Jahre alt, normale Statur, rote schulterlange gelockte Haare (vermutlich gefärbt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell