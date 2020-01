Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seebach - Überschlag verursacht hohen Sachschaden

Seebach (ots)

Eine scharfe Linkskurve wurde einem 76-jährigen Autofahrer am Mittwoch zum Verhängnis. Trotz offenbar angepasster Geschwindigkeit kam der VW-Fahrer auf seiner Fahrt von Hinterseebach in Richtung B 500 gegen 18:30 Uhr in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Böschung. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf der Seite zum Liegen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Dennoch entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die hinzugezogene Feuerwehr beförderte das Fahrzeug wieder auf seine vier Räder und reinigte im Anschluss die Straße. /jk

