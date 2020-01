Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Missbrauch von Notrufen

Zeugen gesucht

Hausach (ots)

Nachdem aus einer Telefonzelle in der Gustav-Rivinius-Straße im Verlauf des Mittwochabends mehrfach grundlos der Notruf gewählt wurde, haben die Beamten des Polizeireviers Haslach Ermittlungen wegen des Missbrauchs von Notrufen eingeleitet. Im Zeitraum zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr wurden vor Ort zwar mehrere Jugendliche einer Kontrolle unterzogen. Ob diese jedoch mit der Straftat in Verbindung stehen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, unter der Telefonnummer 07832 97592-0 um Kontaktaufnahme.

