POL-OG: Gaggenau - Brand

Gaggenau (ots)

Wie genau es am frühen Donnerstagmorgen in der Kolpingstraße zum Brand eines Mülleimers kommen konnte, ist noch unklar. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte das Behältnis gegen 4 Uhr Feuer gefangen haben. Die Flammen haben im weiteren Verlauf eine Thujahecke und im Anschluss eine in der Nähe befindliche Gartenhütte erreicht. Von hier aus wurde letztlich auch ein geparkter Pkw in Mitleidenschaft gezogen. Im Zuge selbst eingeleiteter Löscharbeiten wurde ein 49 Jahre alter Mann leicht verletzt. Kurz darauf löschten die angerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr Gaggenau die letzten Glutnester vollständig ab. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Gaggenau bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. Sie haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

