Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verräterisches Handy

Lahr (ots)

Was ursprünglich als Kontrolle wegen der verbotswidrigen Nutzung eines Mobiltelefones während der Fahrt begann, hat für eine 40-jährigen Autofahrer nun weitere Konsequenzen in Form eines Strafverfahrens. Gegen 21 Uhr fiel einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Lahr im Bereich der B415 / Alte Bahnhofstraße der Mann auf, als er am Steuer seines Wagens telefonierte. Nachdem er alle folgenden Anhalteversuche ignorierte und dabei beschleunigte, steuerte er einen Parkplatz in der Werderstraße an. Dort stehend wechselte er seine Position auf den Rücksitz, während seine Beifahrerin auf den Fahrersitz kletterte. Da dies jedoch unter den Augen der Streifenbesatzung geschah, blieb dieser Täuschungsversuch erfolglos. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, weshalb er neben der Ordnungswidrigkeitenanzeige auch einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegensieht.

/rs

