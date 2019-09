Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

3500 Euro sind das Ergebnis einer Verkehrsunfallflucht am Montag (09.09.2019). Gegen 8.30 Uhr wurde ein weißer Seat MII im Bereich des Hedwig-Laudien-Rings abgestellt. Als der Fahrer gegen 18 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der Fahrerseite fest. Am beschädigten Auto wurden blaue Lackanhaftungen festgestellt, die vermutlich vom Unfallflüchtigen stammen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachteten. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

