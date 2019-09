Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tasche während des Einkaufs gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Während ihres Einkaufs in einem Supermarkt in der Knollstraße wurde einer 28-Jährigen gestern Morgen (09.09.2019, 9 Uhr) die Handtasche gestohlen. Die Tasche hatte die Frau in ihrem Einkaufswagen abgestellt. Unbekannte Täter nutzten einen Moment der Unaufmerksamkeit und stahlen diese. In der Tasche befanden sich mehrere hundert Euro Bargeld und ein hochwertiges Mobiltelefon. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Sandra Giertzsch

Telefon: 0621-963-1032

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell