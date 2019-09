Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Täter bei Autoaufbruch überrascht

Ludwigshafen (ots)

Beim Aufbruch seines Autos überraschte gestern Nacht, 09.09.2019, gegen 23.30 Uhr, ein 48-Jähriger zwei Unbekannte in der Ferdinand-Freiligrath-Straße. Vom Fenster seiner Wohnung aus bemerkte der Autobesitzer zwei Männer, die sich an seinem geparkten Wagen zu schaffen machten. Einer der Beiden stand neben dem Wagen, während der zweite sich in den Wagen hinein beugte. Der 48-Jährige lief daraufhin nach draußen und sprach die Männer an. Diese rannten sofort weg. In der Stifterstraße verlor der Autobesitzer die Diebe aus den Augen. Gestohlen hatten sie den Geldbeutel aus dem Wagen. Von den Tätern ist bekannt, dass beide ca. 30 Jahre alt waren. Einer war ca. 1,70m groß, trug eine helle Jacke und eine Basecap. Der Zweite war 1,80m groß und trug eine dunkle Jacke. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

