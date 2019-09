Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 59-Jähriger verliert während Fahrt das Bewusstsein und stirbt

Ludwigshafen (ots)

Ein 59-Jähriger starb am Montag (09.09.2019) nachdem er das Bewusstsein im Auto verlor. Zeugen beobachteten gegen 16.30 Uhr, wie ein Auto langsam die Edigheimer Straße überquerte und an eine Hausmauer zum Stehen kam. Im Fahrzeuginnern wurde ein 59-jähriger Mann bewusstlos und nicht mehr ansprechbar festgestellt. Der Mann wurde sofort in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er später verstarb. Derzeit ist von einem medizinischen Vorfall als Unfallursache auszugehen. Dier Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

