Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geschwindigkeitsmessungen

Bückeburg/Seggebruch (ots)

(ma)

Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Bückeburg haben gestern in der Zeit von 12.45 Uhr bis 18.00 Uhr in Bückeburg/Rusbend und in Tallensen/Echtorf innerorts Geschwindigkeitsmessungen mit einem Lasermessgerät vorgenommen.

In Rusbend wurden neun Fahrzeugführer angehalten, die auf der Rusbender Straße zu schnell unterwegs waren. Acht Pkw-Fahrer erhielten ein Verwarngeld, ein Verkehrssünder war mit 74 km/h der "Tagesschnellste" und wird sich mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige befassen müssen.

Auf der Tallenser Straße in Tallensen/Echtorf mussten fünfzehn Pkw-Fahrer angehalten werden. Dreizehn Fahrzeugführer konnten gleich vor Ort bezahlen, zwei Fahrer werden eine Ordnungswidrigkeitenanzeige bekommen, wobei die höchste vorwerfbare Geschwindigkeit bei 72 km/h lag.

