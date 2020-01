Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vier Quads entwendet

Rinteln (ots)

(swe). In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangen bislang unbekannte Täter nach Durchschneiden mehrerer Zäune in den rückwärtigen Bereich einer Kfz-Werkstatt im Bereich der Braasstraße und entwenden dort aus einem Großraumzelt vier Quads im Wert von ca. 30.000 Euro. Beim Versuch, eine Halle aufzubrechen, wird gegen 00.30 Uhr Alarm ausgelöst und die Täter brechen ihre weitere Tatausführung ab. Die Quads werden über mehrere Grundstücke bis zur Heisterbreite geschoben und dort vermutlich verladen. Dazu müssen die Täter mit einem größeren Fahrzeug (Lkw) den Tatort angefahren haben. Wer verdächtige Fahrzeuge in diesem Bereich wahrgenommen hat, meldet sich bitte bei der Polizei.

