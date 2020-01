Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrraddieb gefasst, Geschädigter gesucht

PK Bad Nenndorf (ots)

(koe.) Am 08.01.20, gegen 16:00 Uhr, beobachteten Passanten, wie am Bahnhof Haste eine männliche Person ein Fahrrad mit sich führte und in die Bahn Richtung Bückeburg einstieg. Das Besondere dabei war, dass das Fahrrad noch immer mit einem Schloss gesichert war. Daraufhin verständigten die Passanten die Polizei, welche den Zug am Bahnhof Bückeburg in Empfang nahm. Dort wurde auch der 31-Jährige, ohne festen Wohnsitz, mit dem immer noch angeschlossenen Fahrrad angetroffen. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Diebstahl unter erschweren Umständen eingeleitet. Das Fahrrad wurde sichergestellt, bislang hat sich aber noch kein Geschädigter zu dem Diebstahl bei der Polizei gemeldet.

