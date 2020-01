Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Laster streift Auto und flüchtet

Offenburg (ots)

Ein Schaden an einem Auto verursachte am Mittwochvormittag ein 21-jähriger Sattelzugfahrer und fuhr im Anschluss weiter. Der Mann befuhr gegen 11:20 Uhr die B3 aus südlicher Richtung kommend in Richtung Autobahn. Im Bereich der Abbiegespur in Richtung Offenburg / Messe streifte er, da er vermutlich zu weit nach rechts kam, ein neben ihm fahrendes Taxi. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern weiter. Der geschädigte Autofahrer meldete dies sofort der Polizei, woraufhin die Verkehrspolizei die Verfolgung aufnehmen konnte. Auf der B28, im Bereich Kehl-Kork, konnte der Lastwagen schließlich gesichtet und gestoppt werden.Der junge Lastkraftwagenfahrer muss sich nun wegen Unfallflucht verantworten. /jk

