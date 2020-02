Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt mit anschließender Ingewahrsamnahme

Hagen (ots)

Am 19.02.2020, gegen 00:58 Uhr, kam es zunächst zu Streitigkeiten zwischen einem Pärchen in Hohenlimburg. Konnte der Streit zunächst durch die Polizei noch geschlichtet werden, wurde es im Laufe der Nacht handgreiflich. Der Mann schlug die Frau gegen den Kopf, die daraufhin erneut die Polizei zur Hilfe rief. Dem Schläger wurde nun eröffnet, dass eine Strafanzeige erstattet wird, er die Wohnung für die nächsten 10 Tage verlassen muss und nicht zurückkommen darf. Dieser Maßnahme kam der alkoholisierte Mann zunächst nur widerwillig und nach Androhung von weiteren Zwangsmaßnahmen nach. Als es nach einer weiteren Stunde zu einem weiteren Folgeeinsatz kam, wurde der Mann für den Rest der Nacht in Gewahrsam genommen.

