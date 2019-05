Polizei Münster

POL-MS: Zu schnell auf nasser Fahrbahn - 5 Personen verletzt

Münster / Recklinghausen (ots)

Am Dienstagmorgen (07.05., 1:45 Uhr) kam ein 22-jähriger Autofahrer an der Anschlussstelle Recklinghausen-Nord der Autobahn 43 in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Der 22-Jährige fuhr bei Nässe mit seinem Daimler in Richtung Oer-Erkenschwick und passte seine Geschwindigkeit nicht der Witterung an. Als er von der Autobahn abfahren wollte kam er nach links ab, geriet auf den Grünstreifen und prallte gegen einen Baum.

Rettungskräfte brachten den Fahrer und die vier Beifahrer in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro.

Verfasser: Georg Buterus

