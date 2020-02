Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl

Zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, grauen VW Passat an der Dormagener Straße. Anschließend flüchtete er unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Auto entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Bottrop

Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, weißen VW Bulli Am Limberg. Das Auto stand auf einem Parkplatz an der Pius Kirche. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Herten

Am Samstagnachmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, silbernen Citroen an der Weidenstraße. An der hinteren Tür rechts war ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu erkennen. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Castrop-Rauxel

Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, brauen Mercedes an der Bahnhofstraße. An dem Auto entstand 1.500 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete in unbekannte Richtung.

