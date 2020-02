Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßliche Ladendiebin festgenommen

Lüdenscheid (ots)

Eine 44-jährige Herscheiderin soll gestern mehrere Ladendiebstähle in der Lüdenscheider Innenstadt begangen haben. In einem Bekleidungsgeschäft am Stern-Platz beobachtete ein Ladendetektiv die Frau. Gegen 14 Uhr soll sie versucht haben, heimlich Kleidung aus dem Geschäft zu schaffen. Er rief die Polizei. In den Tüten, die die Dame mit sich führte, fanden die Polizisten zahlreiche weitere nagelneue Gegenstände im Gesamtwert mehrerer hundert Euro ohne Quittung oder plausible Erklärung für deren Herkunft. Das mutmaßliche Diebesgut wurde sichergestellt und die 44-Jährige vorläufig festgenommen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

