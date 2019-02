POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 28.02.2019

Polizeiinspektion Goslar

Bad Harzburg

Gefährliche Körperverletzung mit Hammer nach Streit um geparkten Pkw Am Mittwoch, 27.02.2019, gegen 14.20 Uhr, kam es in der Fußgängerzone vor dem dortigen Vodafone-Shop zwischen zwei Männer nach einem zunächst verbalen Streit um einen geparkten Pkw zu einer körperlichen Auseinandersetzung: Ein 50-jähriger Mann aus Leipzig ging mit einem Werkzeughammer auf einen 20-jährigen Mann aus Goslar los. Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung soll der ältere Mann dem jüngeren Mann dreimal mit dem Hammer gegen das linke Knie geschlagen haben. Der junge Mann erlitt dadurch leichte Schmerzen, die Haut am Knie war gerötet. Anlass des Streites: die 29-jährige Freundin des jungen Mannes parkte mit ihrem Pkw den Transporter des 50-jährigen Leipzigers zu, sodass dieser nicht wegfahren konnte.

Gegen den 50-jährigen Leipziger wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Harzburg unter der Tel.-Nr. 05322-911110 zu melden.

Gefährdung des Straßenverkehrs infolge übermäßigen Alkoholkonsums Am Mittwoch, 27.02.2019, gegen 17.40 Uhr, wurde der Polizei in Bad Harzburg gemeldet, dass eine alkoholisierte Frau in einem Pkw Sokda Fabia von Eckertal nach Bad Harzburg fahre. Am Bahnhof Bad Harzburg fuhr die Frau in die dortige Einbahnstraße entgegengesetzt der Fahrtrichtung, der 49-jährige Zeuge konnte durch Blockieren der Fahrbahn mit seinem Pkw eine Weiterfahrt der Frau verhindern. Zuvor war die Frau mit dem Pkw leicht gegen das Bein eines 65-jährigen Bad Harzburgers gefahren, dieser blieb zum Glück unverletzt. Durch die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten wurde bei der Frau, einer 50-jährigen St. Andreasbergerin, eine Atemalkoholkonzentration von 2,62 Promille festgestellt. Die Entnahme einer Blutprobe bei der 50-jährigen wurde angeordnet, ihre Fahrerlaubnis sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol eingeleitet.

