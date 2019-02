POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Polizeiinspektion Goslar

Ein aufmerksamer Bürger sah vor etwa einer Woche in einem Einkaufsmarkt in der Auslage zwischen Obst und Gemüse ein unscheinbares kleines Kulturtäschchen liegen. Als er es öffnete um nachzuschauen, staunte er nicht schlecht, denn es stellte sich heraus, dass sich darin ein Bargeldbetrag mit Euroscheinen in einer Gesamthöhe von über 6000,- Euro befand. Dieses Täschchen wurde dann im Markt verwahrt. Doch da sich nach einer Woche noch niemand meldete um das Geld abzuholen, wurde es dann am 20.02.2019 mittags der Polizei als Fundsache übergeben. Am Nachmittag des gleichen Tages meldete sich dann aber doch noch die Eigentümerin auf der Dienststelle, die sehr erleichtert war, das Geld wieder zurückzubekommen.

