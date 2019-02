POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 27.02.2019

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfall mit Flucht

Am 26.02.2019, gegen 18.50 Uhr, schwenkte der Sattelauflieger der Sattelzugmaschine eines 49-jährigen Mannes aus Helmstedt auf dem Parkplatz des Autohofs Rhüden aus und beschädigte an einer Sattelzugmaschine, die neben ihm stand, den rechten Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der 49-Jährige, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, vom Unfallort. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 600 Euro. Der Unfallverursacher konnte durch Zeugenaussagen wenig später ermittelt werden. Er gab an, dass er von dem Unfall nichts mitbekommen habe. (bür)

