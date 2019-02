Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 27.02.2019.

Goslar (ots)

Auto gestohlen.

Goslar. In der Zeit von Donnerstag, 14.02.19, 08.00 Uhr, bis Dienstag, 26.02.19, 16.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen auf dem frei zugänglichen Firmengelände eines Autohauses in der Bornhardtstraße abgestellten Gebraucht-Pkw VW Sharan, Farbe braun. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bornhardtstraße bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

In Gegenverkehr gelenkt, Unfall verursacht.

Vienenburg. Am Dienstagnachmittag, 15.18 Uhr, befuhr ein Bad Harzburger mit seinem schwarzen Opel Antra mit GS-Kennzeichen die Kaiserstraße in Richtung Goslarer Straße, als ein ihm engegenkommender weißer Pkw VW, Kennzeichen unbekannt, plötzlich auf seine Fahrbahn gelenkt wurde. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich er instinktiv nach rechts aus, prallte allerdings in der Folge gegen einen hier am Fahrbahnrand abgestellten grauen Skoda Fabia mit GS-Kennzeichen. Der VW-Fahrer entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall wurden beide Fahrzeuge beschädigt, es entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe. Die Polizei Vienenburg hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05324/2278 zu melden.

