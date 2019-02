Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Oberharz: Pressemeldung vom Dienstag, 26.02.2019

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an einer Immobilie

Am vergangenen Montagabend beobachtete ein Zeuge zwei männliche Personen, die an einem leerstehenden Gebäude im Zellbach in Clausthal-Zellerfeld die, zur Sicherung der defekten Fensterscheiben installierten, Spanplatten durch Tritte beschädigten. Ob die Personen in das Innere des leerstehenden Gebäudes gelangten, konnte der Zeuge nicht mit Sicherheit sagen. Das Objekt, welches sich am nördlichen Ende des Zellbachs, kurz vor der Einmündung in die B241, befindet, wurde bis zu Letzt als gewerbliche Immobilie genutzt. Zeugen, die Hinweise zur Erhellung des Sachverhalts geben können, werden gebeten sich im Polizeikommissariat Oberharz zu melden.

