Bedburg-Hau (ots) - Am Mittwoch (4. Juli 2018) gegen 12.30 Uhr fuhr eine 19-jährige Frau aus Kleve in einem silberfarbenen Honda Civic auf der Holzstraße in Richtung Sommerlandstraße. Einer Kurve kam ihr ein Traktor mit einem Arbeitsgerät in der Art eines Mähwerks entgegen. An dieser Stelle war auch ein Auto geparkt. Der Traktor stieß gegen den Außenspiegel des Hondas. Der unbekannte Traktorfahrer fuhr weiter und bog kurz darauf in einen Feldweg ab.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821-5040.

