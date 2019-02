POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 26.02.2019

Polizeiinspektion Goslar

Einbruchsdiebstahl aus Umspannwerk Münchehof

In der Zeit vom 12.02.2019 bis 25.02.2019 zerschnitten bisher unbekannte Täter den Umgrenzungszaun des Umspannwerks Münchehof und öffneten gewaltsam einen Baucontainer eines Subunternehmens aus Chemnitz. Aus dem Container wurde ein Vibrationsdämpfer entwendet. Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. (bür)

Sachbeschädigung an PKW

Am 25.02.2019, gegen 19.45 Uhr, trat ein 29-jähriger Mann aus Rhüden nach Streitigkeiten mit einem 20-jährigen Mann aus Bockenem gegen dessen PKW- Fahrertür in Rhüden auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Katelnburgstraße. Hierdurch wurde die Tür eingedellt. Außerdem versuchte der Beschuldigte mit einem Schlüssel über das Ventil Luft aus einem Reifen des PKW zu lassen. An dem PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Ein Strafverfahren gegen den 29-Jährigen wurde eingeleitet. (bür)

