POL-PDMT: Hachenburg - Verkehrsunfallflucht auf der L 288

Hachenburg (ots) - Am Donnerstagmorgen, 01.03.18, 06.58 Uhr, ereignete sich auf der L 288, zwischen den Ortschaften Hachenburg und Alpenrod, ein Verkehrsunfall. Der 50-jährige Fahrer eines Opel Insigna befuhr die L 288 in Richtung Alpenrod. Im Verlauf der Fahrt kam ihm ein Schulbus entgegen, hinter dem sich ein weiterer Pkw befand. Dieser setzte plötzlich zum Überholen an und fuhr auf den Fahrstreifen des 50-Jährigen. Dieser wich zwar noch aus, konnte aber eine Spiegelberührung nicht verhindern. Der Überholende entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

