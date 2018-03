POL-PDMT: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Pkw-Fahrerin

Mudershausen (ots) - Am Morgen des 01.03.2018, gegen 06:15 Uhr, befuhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Rhein-Lahn-Kreis die Kreisstraße 55 aus Richtung Zollhaus kommend in Fahrtrichtung Mudershausen. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die K 55 auf diesem Streckenabschnitt zur gleichen Zeit in entgegengesetzter Richtung. Auf einem geraden Streckenabschnitt kam die junge Frau aus bislang ungeklärter Ursache nach links über die Fahrbahnmitte und kollidierte auf der Gegenfahrspur mit dem dort entgegenkommenden Pkw-Fahrer. Durch die Kollision wurden beide Pkw erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Unfallverursacherin wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und wurde durch die alarmierten Feuerwehrkräfte über die Beifahrerseite aus ihrem Pkw geborgen. Anschließend wurde sie aufgrund ihrer Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer wurde leicht-verletzt und ebenfalls medizinisch versorgt. Durch die Bergung der beiden Unfallfahrzeuge war die K 55 für ca. zwei Stunden gesperrt.

