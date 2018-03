POL-PDMT: Hachenburg - Einbruch in Spiel In Casino

Hachenburg (ots) - Am heutigen Morgen, 05:27 Uhr, wurde hiesige Polizeiinspektion über einen Einbruch in die Spielhalle Spiel In Casino in Hachenburg, Schwanenpassage, unterrichtet. Die Täter brachen mehrere Spielautomaten auf, die Höhe des Sachschaden steht nocht nicht fest. Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

