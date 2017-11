POL-PDKH: Einbruch in Wohnhaus

Simmertal (ots) - In der Zeit vom 11. bis 13.11.2017 wurde in ein Wohnhaus in der Straße "Am Vogelsberg" eingebrochen. Der oder die Täter zertrümmerten mit einem vorgefundenen Stein die Scheibe eines Fensters im Untergeschoss und konnten so in das Wohnhaus eindringen. Alle Räume des Hauses wurden durchsucht. Hierbei wurden alle Schränke, Schreibtische und andere Möbelstücke durchwühlt. Der oder die Täter erbeuteten diverse Schmuckgegenstände und Bargeld. Andere Wertgegenstände wurden unbeachtet zurückgelassen. Hinweise an die Polizei Kirn oder die Außenstelle in Bad Sobernheim unter der Telefonnummer 06751/81270

