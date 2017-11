POL-PDKH: Einbruchsversuch

Martinstein (ots) - In der Zeit vom 11. bis 13.11.2017 versuchten Unbekannte in ein alleinstehendes Wohnhaus in der Hauptstraße einzudringen. An einer Kellertür konnten entsprechende Hebelspuren festgestellt werden. Der oder die Täter scheiterten jedoch an der von innen abgeschlossenen Querverriegelung. Der Einbruchsversuch wurde abgebrochen. Hinweise an die Polizei Kirn oder die Außenstelle in Bad Sobernheim unter der Telefonnummer 06751/81270

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752/1560

pikirn@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell