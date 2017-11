POL-PDKH: Regal in Brand gesetzt

Kirn (ots) - Am 12.11.2017 entdeckte die Kirner Feuerwehr um 19.20 Uhr in der Altstadt auf dem Außengelände der Fundgrube ein brennendes Regal. Der Fahrer eines Feuerwehrfahrzeugs entdeckte den Brand während der Rückfahrt vom Kirner Martinsumzug. Offensichtlich wurde ein Roll-Container von Unbekannten in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte den Brand sofort löschen, so dass sich der Schaden in Grenzen hielt. Hinweise bitte an die Polizei Kirn!

