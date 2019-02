POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 25.02.2019

Polizeiinspektion Goslar

Flüchtiger Ladendieb

Am Mo., 25.02.2019,11.15 Uhr, löste ein bislang unbekannter Mann beim Verlassen eines Lebensmitteldscounters in der Ringstraße in Langelsheim die Diebstahlssicherung aus. Als er von einem Angestellten daraufhin angesprochen wurde, flüchtete er fußläufig i.R. Uitschenpump/Innenstadt. Der Mann war ca 185-190 cm groß und von kräftiger Gestalt. Er trug ein schwarzes Cappy und eine tarnfarbene Hose. Ausserdem führte er einen olivfarbenen Rucksack mit sich. Wer Hinweise zu dieser Person oder zur Tat machen kann, sollte die Polizei in Langelsheim unter Tel. 05326-97870 anrufen.

Unfallflucht / Gartenzaun beschädigt

In der Nacht zum 25.02.2019 wurde das Tor eines Holzzaunes in Astfeld, Oberer Haarkamp, beschädigt. Vermutlich stieß ein Fahrzeug beim Rangieren dagegen. Der Fz-Führer entfernte sich anschl. unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden wird auf ca 500 Euro geschätzt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Langelsheim unter Tel. 05326-97870 entgegen.

