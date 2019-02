Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg vom 24.02.2019

Goslar (ots)

Bad Harzburg

Sachbeschädigung an Pkw durch Lackkratzen Am Samstag, 23.02.2019, in der Zeit zw. 11.30 Uhr und 13.30 Uhr, kam es in der Bismarckstraße 38 zu einer Sachbeschädigung an einem dort auf dem Grundstück geparkten Pkw Nissan Micra in silber. Bislang U.T. zerkratze mit einem spitzen Gegenstand den Lack im hinteren Bereich des Pkw. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Harzburg unter der Tel.-Nr. 05322-911110 zu melden.

Gemeinschaftlicher Leergutdiebstahl beim E-Center/Getränkemarkt in Harlingerode /Diebstahl von Bierkästen Zum wiederholten Male kam es in Harlingerode beim E-Center zum Diebstahl von Leergutkisten: In der Nacht von Freitag, 22.02.19, auf Samstag, 23.02.19, entwendeten bislang unbekannte Täter insgesamt 10 Kisten Leergut in einem Gesamtwert von 48 Euro. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass es am Samstag, 02.02.19 sowie am Samstag, 16.02.19, während der Öffnungszeiten des Getränkemarktes durch einen 58-jährigen Bad Harzburger zum Diebstahl von Bierkästen kam. Der Beschuldigte konnte durch Zeugen dabei beobachtet werden, wie er die Bierkästen in seinen Pkw lud und diese an der Kasse nicht bezahlte. Hier entstand ein Schaden von 17,91 Euro bzw. 67,56 Euro. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Einbruch in Fahrradschuppen der Grundschule Harlingerode In der Nacht von Freitag, 22.02.2019, 18.00 Uhr, auf Samstag, 23.02.2019, 12.30 Uhr, kam es durch bislang unbekannte Täter zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in einen Fahrradschuppen der Grundschule Harlingerode: die Tür des Schuppens wurde aufgehebelt, eines der sich darin befindlichen schuleigenen Fahrräder herausgeholt und auf dem Gelände missbräuchlich benutzt. Entwendet wurde durch die Täter aber letztlich nichts. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Harzburg unter der Tel.-Nr. 05322-911110 zu melden.

Vienenburg

Widerstand gegen Polizeibeamte nach Zechprellerei Am Samstag, 23.02.2019, um 23.27 Uhr, wurde die Polizei zu einem chinesischen Restaurant in Vienenburg gerufen: Ein 40-jähriger Mann aus Ilsenburg wollte seine Rechnung in Höhe von 17,10 Euro nicht bezahlen, der Wirt rief die Polizei. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme verweigerte der Mann zunächst die Angabe seiner Personalien gegenüber der Polizei und kam dann einem Platzverweis nicht nach. Der Mann sollte nun Ingewahrsam genommen werden, hierbei leistete er Widerstand. Der Mann konnte schließlich durch die eingesetzten Beamten überwältigt und dem Gewahrsam der Polizei Goslar zugeführt werden. Ein Atemalkoholtest ergab eine AAK von 0,63 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Es wurden zwei Strafverfahren gegen den Ilsenburger eingeleitet.

K.K.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell