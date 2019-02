Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Oberharz 21.02.2019

13 Uhr - 23.02.2019

13 Uhr

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Mittwoch (20.02.2019) auf Donnerstag (21.02.2019) streifte ein bislang unbekannter Fzg.-Führer mit seinem Pkw einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Pkw VW Polo (Farbe: grau)und beschädigte diesen hierbei. Im Anschluss hieran verließ der Verursacher den Unfallort, ohne seinen gestzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Der Unfall ereignete sich in Clausthal-Zellerfeld, in der Straße "An der Eschenbacher Teichen", auf dem Parkstreifen vor dem Haus Nr. 13. Mögliche Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich mit der örtlichen Polizeidienststelle unter Tel.: 05323/941100 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Jugendzentrum

In der Nacht von Donnerstag (21.02.2019) auf Freitag (22.02.2019) stieg ein bislang unbekannter Täter in das Jugendzentrum Clausthal, Am Klepperberg, ein, in dem er ein verschlossenes Fenster aufdrückte und so in das Gebäude gelangte. Zuvor wurde offensichtlich die Außenbeleuchtung am Gebäude manipuliert und ausgeschaltet. Aus einem Aufenthaltsraum wurde eine Spielkonsole entwendet. Mögliche Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich mit der örtlichen Polizeidienststelle unter Tel.: 05323/941100 in Verbindung zu setzen.

Alkoholisierte Jugendliche

Zwei männliche Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren wurden Samstag Nacht (23.02.2019) gegen 02:30 Uhr im Bereich der Clausthaler Innenstadt einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der 14-jährige für sein Alter erheblich alkoholisiert war. Er wurde zur hiesigen Dienststelle verbracht, wo er in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben wurde. Der 16-jährige Jugendliche war nicht alkoholisiert und wurde seiner Wohnanschrift zugeführt.

M. Elsenbruch, PK (PK Oberharz)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell