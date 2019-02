Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PI Goslar vom Freitag, 22.02.2019, 12.00 Uhr bis Samstag, 23.02.2019, 09.00 Uhr

Goslar (ots)

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Am 22.02.19, gegen 20.15 Uhr bemerkte die Anwohnerin eines Einfamilienhauses in Jerstedt, dass sich jemand an der rückwärtigen Terrassentür zu schaffen machte. Der überraschte Täter konnte daraufhin unerkannt fliehen.

Zwei Sachbeschädigungen in Jürgenohl

Am 22.02.19, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 22.30 Uhr wurde die Abdeckung der Eingangsbeleuchtung eines Mehrfamilienhauses in der Danziger Straße durch unbekannte beschädigt.

Gegen 19.30 Uhr zerstörten Unbekannte in der Königsberger Straße vermutlich mit einem Feuerwerkskörper einen Briefkasten.

