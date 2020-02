Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Baum über der Hönnetalstraße

Hemer (ots)

Auch am Tag 1 nach dem Durchzug des Orkantiefs Sabine geraten Bäume in Schieflage: Heute gegen 15 Uhr bemerkten Autofahrer einen Baum, der sich gefährlich über die Hönnetalstraße neigte. Er blieb jedoch an anderen Bäumen hängen. Ein Ast löste sich und traf einen Pkw, an dem leichter Sachschaden entstand. Die Polizei sperrte die Strecke, bis Waldarbeiter insgesamt drei Stämme umgelegt hatten. Gegen 17 Uhr war der Einsatz beendet. Die Polizei warnt weiter vor den Nachwehen des Sturms. Insbesondere bei Dunkelheit sollten Autofahrer an Waldrändern äußerst aufmerksam fahren.

