Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Einbrüche angezeigt

Menden (ots)

Am Brandbusch Einbrecher nutzen die letzte Woche dazu, eine Terrassentür einer Wohnung an der o.g. Örtlichkeit einzuschlagen. Die Einbrecher durchsuchten Räumlichkeiten und durchwühlten sämtliche Behältnisse. Über Art und Umfang der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden.

In der Zeit von Montagabend bis Dienstagabend, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Haus an der Pastor-Funke-Straße. Sie schlugen die Scheibe der Terrassentür ein und richteten dabei Sachschaden an. Offenbar machten sie jedoch keine Beute.

Hinweise nimmt die Wache Menden unter 9099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell