Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Spielhalle aufgebrochen

Übach-Palenberg (ots)

Indem sie eine Tür aufhebelten, drangen Einbrecher in eine Spielhalle an der Aachener Straße ein. Dort hebelten sie mehrere Automaten auf und beschädigten die Videoüberwachungsanlage. Was sie erbeuteten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Die Tat wurde am 4. November (Montag), zwischen 00 Uhr und 08.30 Uhr, begangen.

