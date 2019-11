Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Senior mit Geldwechseltrick bestohlen

Heinsberg (ots)

Ein 76-jähriger Mann aus Heinsberg wurde am Montag, 28. Oktober, Opfer eines Geldwechseltricks. Er gab an, gegen 12.15 Uhr auf den Parkplätzen vor der Kreissparkasse an der Hochstraße geparkt und noch im Wagen gesessen zu haben, als eine weibliche Person an die Scheibe klopfte. Als er das Fenster öffnete, fragte sie ihn, ob er ein Zwei Euro Stück wechseln könne. Der hilfsbereite Senior half und wechselte das Geldstück wie gewünscht. Die junge Frau entfernte sich danach in Richtung Kreissparkasse. Kurz darauf bemerkte der Heinsberger, dass ihm Geld aus dem Portemonnaie fehlte. Er stieg aus dem Fahrzeug und lief der Täterin hinterher, konnte sie jedoch nicht mehr einholen. Ein unbekannter Mann saß vor einer dortigen Bäckerei und teilte ihm mit, dass die junge Frau sich längst durch den Durchgang Richtung Rathaus entfernt habe. Die Täterin war zirka 15 bis 16 Jahre alt, wirkte südeuropäisch, hatte eine schlanke Figur und schwarze, schulterlange Haare. Bekleidet war sie unter anderem mit einer blauen Jeanshose.

Zur Klärung der Tat sucht die Polizei den Mann vor der Bäckerei, der die Flucht der jungen Frau beobachtet hat sowie weitere Zeugen. Wer wurde ebenfalls in ähnlicher Weise angesprochen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell