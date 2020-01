Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zaun beschädigt - Täter schnell ermittelt

Bad Bergzabern (ots)

Am Montag, 13.01.2020, gegen 22:50 Uhr, wurde in der Bismarckstraße, ein Zaun beschädigt. Der Täter flüchtete anschließend und konnte noch in unmittelbarer Nähe festgenommen werden. Der unter Alkoholeinfluss stehende 21-jährige Mann räumte die Tat ein. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

