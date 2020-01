Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Ein Verletzter und drei kaputte Autos

Germersheim (ots)

Sachschaden in Höhe von 12.000 EUR und ein leicht verletzter Autofahrer sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend gegen 19 Uhr im Stadtgebiet. Ein 27 - jähriger Fahrer war aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und hatte hierbei zwei geparkte Fahrzeuge und ein Verkehrsschild beschädigt. In dem Fahrzeug befanden sich noch zwei Kinder im Alter von zwei bzw. vier Jahren welche augenscheinlich unverletzt blieben. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

