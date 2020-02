Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfallflucht mit 14000 Euro Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Montag, gegen 18.40 Uhr, fuhr ein 50-jähriger Autofahrer aus Essen auf der Bochumer Straße. In Höhe einer Verkehrsinsel fuhr er über zwei auf der Straße liegende Verkehrsschilder und einen Stein aus der Pflasterung der Verkehrsinsel. Zuvor muss ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Fahrbahn abgekommen sein und über die Verkehrsinsel gefahren sein, so dass die dort plazierten Verkehrsschilder und der Stein aus der Plasterung auf die Fahrbahn geschleudert wurden. Ein dem 50-Jährigen nachfolgender 44-jähriger Autofahrer aus Coesfeld und ein dahinter fahrender 41-jähriger Autofahrer aus Duisburg fuhren über die Verkehrsinsel. Dabei wurde deren Autos enbenfalls beschädigt. Insgesamt entstand 14000 Euro Sachschaden. Nun sucht die Polizei den bislang unbekannten Fahrzeugführer, der den Schaden auf der Verkehrsinsel verursacht hatte und dann geflüchtet war. Hinweise erbitte das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

