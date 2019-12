Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Holtgast - Unfall durch Fahrradfahrer

Landkreis Wittmund (ots)

Holtgast - Unfall durch Fahrradfahrer: In Holtgast kam es auf der Norder Landstraße am Dienstag, 10.12.2019, gegen 21.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei stießen zwei Radfahrer zusammen, wobei eine 47-jährige Frau leicht verletzt wurde. Der ihr entgegenkommende Radfahrer, er kam aus Richtung Esens, war in Schlangenlinien gefahren und daher mit ihr zusammengestoßen. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher, der weinrote Oberbekleidung trug, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund, 04462/910, zu melden.

