POL-AUR: Aurich/Norden/Wittmund - Gewinne!-Gewinne!-Gewinne! Großefehn - PKW gestohlen Wiesmoor - Büro durchsucht Südbrookmerland - Sachbeschädigung Südbrookmerland - Radfahrer leicht verletzt

Aurich/Norden/Wittmund - Gewinne!-Gewinne!-Gewinne!: Die Betrüger sind wieder unterwegs. Im Bereich der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund gab es einige, bisher wenige, Anrufe einer angeblichen Anwaltskanzlei. Den Opfern werden hohe Geldgewinne mitgeteilt, die selbstverständlich sofort zur Auszahlung kommen sollen. Der Haken ist nur, dass die Angerufenen erst noch einen Gutschein bei einem Online-Handel einlösen müssen, der einen höheren Betrag, z.B. 200,- EUR, ausweisen muss. Die Polizei warnt vor solchen oder ähnlichen Anrufen. Ein Gewinn ist ein Gewinn, ohne dass vorher Geld oder ein Gutschein gezahlt werden muss. Bleiben Sie kritisch und geben Sie am Telefon auch keine Kontodaten heraus, auf die der angebliche Betrag überwiesen werden soll. Überlegen Sie auch erst, ob Sie an einem Preisausschreiben mitgemacht haben, egal wie hoch der Gewinn auch sein mag.

Großefehn - PKW gestohlen: Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch, 11.12.2019, in Großefehn in das Büro einer Werkstatt in der Industriestraße ein. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und waren durch dieses eingestiegen. Die Täter durchsuchten das Büro sowie die Werkstatt und entwendeten neben etwas vorgefundenem Bargeld auch einige Werkzeuge sowie den PKW eines Kunden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen roten VW Caddy mit dem amtlichen Kennzeichen AUR-TD 749. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Wiesmoor - Büro durchsucht: In der Nacht zu Dienstag, 10.12.2019, drangen unbekannte Täter in ein Büro in Wiesmoor, Azaleenstraße, ein. Die Täter hatten die Tür zum Gebäude offenbar unverschlossenen vorgefunden. Das Büro wurde von ihnen durchsucht und dabei etwas Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Wiesmoor, 04944/9169110, erbeten.

Südbrookmerland - Sachbeschädigung: Unbekannte Täter zerkratzten in Südbrookmerland einen PKW Audi. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Montag, 09.12.2019, bis 09.30 Uhr. Das Fahrzeug stand im Bereich des Kastanienweges. Die Schadenshöhe beträgt ca. 200,- EUR. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Südbrookmerland - Radfahrer leicht verletzt: Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 10.12.2019, gegen 09.05 Uhr in Südbrookmerland. Die 58-jährige Fahrerin eines PKW Opel wollte von einem Grundstück auf die Neue Straße in Richtung Victorbur einbiegen. Dabei übersah sie einen 79-jährigen Fahrradfahrer auf dem Radweg. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde. Vorsorglich wurde dieser mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt ca. 1.000,- EUR.

