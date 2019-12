Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Radfahrerin verletzt

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Radfahrerin verletzt

Eine Autofahrerin ist am Montagabend in Norden mit einer Radfahrerin zusammengestoßen. Die 79 Jahre alte Mercedes-Fahrerin aus Norden war gegen 19.20 Uhr auf der Norddeicher Straße in Richtung Westerstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Straße Fräuleinshof abbiegen. Dabei übersah sie auf dem dortigen Radweg die 33 Jahre alte Radfahrerin aus Norden. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell