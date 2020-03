Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mutmaßliche Ladendiebin versucht mit Auto zu flüchten - Mitarbeiter auf Motorhaube aufgeladen und leicht verletzt

Leicht verletzt wurde am Mittwoch, 18.03.20, gegen 11.40 Uhr, ein Mitarbeiter eines Baumarktes in Lörrach-Haagen. Eine Frau soll zuvor mehrere Blumen in ihr Auto geladen haben, ohne diese zu bezahlen. Nachdem die Frau durch einen Mitarbeiter angesprochen worden war, setzte sie sich in ihr Auto und fuhr weg. Ein weiterer Mitarbeiter stellte sich daraufhin dem Auto in den Weg und wurde auf die Motorhaube aufgeladen. Einem weiteren Mitarbeiter gelang es dann jedoch die Beifahrertüre zu öffnen, sich in das Fahrzeug zu setzen und die Handbremse zu ziehen. Nach etwa 30 Metern stoppte das Auto. Der Mitarbeiter auf der Motorhaube erlitt leichte Verletzungen an den Knien. Die eingeladenen Pflanzen hatten einen Wert von etwa 100 Euro. Die 34-jährige Frau wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und wird sich nun unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten müssen.

