Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Diebe vorläufig festgenommen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (16.03.) meldete ein aufmerksamer Zeuge um 21:00 Uhr verdächtige Personen in der Braunkohlenstraße.

Der Zeuge beobachtete, wie ein Mann die Hecktür eines weißen Transporters öffnete und mehrere Gegenstände aus dem Inneren des Wagens in einen geparkten grünen PKW verlud. Ein anderer Mann stand währenddessen mit einem Handy in der Hand "Schmiere". Danach flüchteten die beiden Männer mit ihrem Auto in Richtung Talweg. Im Rahmen einer Sofortfahndung konnten Beamte die Flüchtigen anhalten und kontrollieren. Im Inneren des Wagens fand die Polizei die Tatbeute und diverse Werkzeuge.

Die beiden Diebe wurden vorläufig festgenommen. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen schweren Diebstahls. (ma)

