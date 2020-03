Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Overath (ots)

Montagfrüh (16.03.), gegen 8 Uhr, wurde auf der Hauptstraße in Overath ein Autofahrer beim Telefonieren am Steuer erwischt. Der 23-jährige Fahrer aus Neunkirchen-Seelscheid war mit seinem VW Transporter in Richtung Heiligenhaus unterwegs.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle bestritt er, das Mobiltelefon während der Fahrt benutzt zu haben. Während des Gesprächs erkannten die Beamten mehrere Auffälligkeiten, die auf einen vorherigen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief dann auch positiv auf THC.

Eine daraufhin angeordnete Blutprobenentnahme wurde in einer nahe gelegenen Arztpraxis durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer untersagt.

Den Mann erwartet im Fall einer positiven Blutuntersuchung ein hohes Bußgeld sowie ein Fahrverbot. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell