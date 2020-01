Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnhaus/Taschendieb im Laden

Hemer (ots)

Auch an der Lamferstraße wurde zum Jahreswechsel in ein Haus eingebrochen. Zwischen Montagmorgen und Donnerstagmittag verschafften sich Unbekannte Zugang zu dem Einfamilienhaus und durchsuchten sämtliche Räume. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Am Samstag, 28. Dezember, wurde ein 74-jähriger Mendener beim Einkaufen in einem Supermarkt an der Lendringser Hauptstraße bestohlen. Er erstattete erst am Donnerstag Anzeige bei der Polizei. Während des Einkaufens hatte er gegen 12 Uhr seine braune Tasche in den Einkaufskorb gelegt. Sie wurde ihm irgendwann samt Bargeld gestohlen. Die Polizei warnt bei dieser Gelegenheit erneut vor dem allzu sorglosen Ablegen oder Anhängen von Handtaschen mit Wertsachen im oder am Einkaufswagen. Immer wieder werden vor allem ältere Menschen beim Einkauf im vertrauten Discounter "um die Ecke" bestohlen. Die wenigsten Menschen können ihre Tasche fortwährend im Auge behalten, während sie ihren Blick in die Regale richten. Dann sind nicht einmal Ablenkungsmanöver wie Anrempeln oder Ansprechen nötig. Wertsachen wie Bargeld oder Smartphones sollten in Innentaschen, also möglichst nah am Körper, getragen werden.

