Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Störung der Totenruhe

Lüdenscheid (ots)

Kurz vor Silvester ist eine gestohlene Urne mit den sterblichen Überresten eines Lüdenscheiders wieder aufgetaucht - im Schlafzimmer der Nichte.

Der Lüdenscheider war im Sommer verstorben. Seine sterblichen Überreste wurden eingeäschert und in einer Urne auf einem Friedhof in der Bergstadt beigesetzt. Kurze Zeit später stellten Verwandte fest, dass die Urne wieder ausgegraben wurde. Der Verdacht fiel auf seine 21-jährige Nichte und ihren Lebensgefährten. Die junge Frau hing sehr an ihrem "Lieblingsonkel".

Bei einer Hausdurchsuchung am Montag stellte die Polizei die Urne sicher. Sie stand neben dem Doppelbett des Paares im Schlafzimmer. Verwandte identifizierten sie als Urne des Verstorbenen. Ein Polizeibeamter brachte den Behälter am heutigen Freitag wieder auf den Friedhof. Die Polizei ermittelt wegen Störung der Totenruhe.

