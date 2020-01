Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Pkw

Iserlohn/Letmathe (ots)

Am Silvestermorgen wurde am Lenninghauser Weg die Scheibe eines schwarzen Skoda Citigo zerstört. So konnte der Täter eine im Fahrzeug liegende Umhängetasche samt Geldbörse mit Inhalt aus dem Wagen ziehen. Der Skoda hatte dort von 10.15 bis 11.15 Uhr gestanden.

Zwischen Montag, 11.30 Uhr, und Dienstag, 11.25 Uhr, wurde an der Theodor-Hürth-Straße in Letmathe aus einem blauen Skoda Fabia ein Medion-Navigationsgerät gestohlen. Ein Unbekannter drang in den Pkw ein, durchsuchte das Handschuhfach und nahm das Navi an sich.

